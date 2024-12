La Corte penale dell'Aia, 'Maduro liberi i detenuti politici'

Il procuratore del Tribunale penale internazionale dell'Aia(Tpi) Karim Khan ha esortato il governo del Venezuela a liberare gli oppositori politici - soprattutto i minorenni - arrestati dalle autorità del Paese a margine delle manifestazioni pacifiche organizzate a seguito delle contestate presidenziali di luglio.

"Dopo le elezioni di quest'anno, nelle mie comunicazioni con il Venezuela e nelle dichiarazioni pubbliche, ho insistito sulla necessità di proteggere i diritti dei civili, compresi quelli degli adolescenti, che devono essere rilasciati se detenuti per motivi politici o per aver protestato pacificamente", ha affermato Khan durante il suo discorso alla sessione inaugurale dell'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma.

Il procuratore ha criticato la mancanza di progressi tangibili nell'attuazione degli impegni presi dal governo di Nicolas Maduro sottolineando che la tutela dei diritti umani deve essere una priorità immediata dell'esecutivo, aggiungendo che Caracas ha l'obbligo di facilitare l'accesso nel Paese dei rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i Diritti umani (Ohchr). "Questo mi era stato precedentemente promesso per iscritto, ma non si è ancora materializzato", ha detto.

In ultimo Khan ha sottolineato che le investigazioni del Tpi sul governo di Nicolas Maduro rimangono attive. La Corte dell'Aia indaga già sul Venezuela per appurare la commissione di crimini contro l'umanità e ampie violazioni di diritti umani commessi dalle forze di sicurezza del governo Maduro a partire dal 2017. La Corte ha piena giurisdizione nel Paese che è firmatario dello Statuto di Roma.



