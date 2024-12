La Colombia importa gas per la prima volta in 45 anni

Per la prima volta in 45 anni di autosufficienza la Colombia ha iniziato a importare gas per soddisfare la domanda di famiglie e aziende. Nel primo giorno di validità del contratto firmato con la Tpl Energia, sono stati importati 40 milioni di piedi cubi di gas, stoccato presso l'unità galleggiante di ri-gassificazione della compagnia al largo dell'isola di Sant Andres. La misura è stata adottata d'urgenza dopo mesi di allarmi lanciati soprattutto dai settori produttivi rispetto al rischio carenze per il crollo della produzione, che sono sempre stati sottovalutati dal governo e della compagnia energetica statale Ecopetrol.

In una nota, l'Associazione nazionale degli industriali (Andi) ha criticato la gestione del problema da parte del Governo. "Questo è quello che succede a ignorare allarmi, questo è quello che succede quando non si accolgono i segnali di allerta", ha scritto su X il presidente di Andi, Bruce Mac Master.



