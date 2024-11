Venezuela, l'intelligence circonda casa dell'oppositrice Machado

Due pattuglie del Servizio d'Intelligence venezuelano (Sebin) hanno circondato in diverse occasioni nelle ultime 24ore l'abitazione dove vive la madre della leader dell'opposizione María Corina Machado, a Caracas.

Lo riferisce in una denuncia sui social network la coalizione conservatrice ConVzla indicando che "due pattuglie del Sebin hanno parcheggiato" davanti alla casa della madre di Machado "con le sirene accese" mentre agenti incappucciati stazionavano nei pressi all'ingresso".

L'episodio è interpretato dagli ambienti vicini all'opposizione come un tentativo di intimidazione contro Machado - che attualmente vive in località segreta - dopo che la procura ha annunciato la prossima incriminazione dell'ex deputata conservatrice per le accuse di alto tradimento e altri crimini.

L'azione del Sebin, fedele al presidente Nicolas Maduro, segue di poche ore l'approvazione in parlamento di una legge che prevede la reclusione da 25 a 30 anni e l'ineleggibilità fino a 60 anni per i cittadini che manifestino approvazione alle sanzioni varate contro Caracas da Paesi stranieri. La norma pone Machado, a rischio di essere perseguita avendo più volte sostenuto le azioni portate avanti dagli Stati Uniti contro il governo venezuelano.



