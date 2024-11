Amnesty, 'in Venezuela 200 adolescenti detenuti e torturati'

Quasi 200 tra bambini e adolescenti sono ancora detenuti in Venezuela a seguito degli arresti "arbitrari" operati dalle forze dell'ordine fedeli al presidente Nicolas Maduro a margine delle proteste per le contestate elezioni presidenziali di luglio. Lo riferisce Amnesty International in un dossier - ripreso dal settimanale colombiano Semana - in cui sono riportati numerosi casi di tortura, maltrattamenti e gravi violazioni del diritto a un giusto processo.

Il trattamento riservato ai detenuti politici ha portato, secondo le testimonianze ravvolte dalla Ong, a numerosi casi di tentati suicidi, paralisi facciale, collassi nervosi, depressione, attacchi di panico o auto-isolamento.

"Le storie che abbiamo ascoltato sono semplicemente strazianti. Tutti questi ragazzi e ragazze dovranno fare i conti per anni con le cicatrici inimmaginabili causate da questa terribile esperienza", ha affermato la segretaria generale di Amnesty, Agnès Callamard, secondo cui gli abusi documentati nel rapporto mostrano "le ampie, diffuse e sistematiche di violazioni" dei diritti umani nel Paese. Criminalizzare e torturare i minori in questo modo "oltrepassa un limite che nessuno Stato dovrebbe mai attraversare", ha aggiunto Callamard che accusa il governo Maduro di perseguitare ogni accenno di dissidenza sia in ambito politico che sociale.



