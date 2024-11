A rischio le esportazioni del caffè colombiano

L'Associazione nazionale degli esportatori di caffè colombiano Asoexport ha lanciato un allarme sul rischio che il caffè del paese sudamericano rimanga bloccato nei porti locali, a causa della mancanza di disponibilità di container e di navi per l'esportazione proprio in un momento in cui il prodotto sta vivendo un record storico dei prezzi.

"Questa prospettiva positiva potrebbe essere minacciata da un'interruzione della catena logistica delle esportazioni a causa della mancanza di disponibilità di container e di spazio sulle navi per la spedizione del caffè colombiano ai diversi porti di destinazione", ha allertato Gustavo Gómez, presidente di Asoexport.

Questa settimana il caffè colombiano ha raggiunto il prezzo record di 3,8 dollari (3,6 euro) per libbra (0,45 kg) alla borsa di New York. Inoltre, ha stabilito un nuovo record anche sul mercato interno, arrivando a 675 dollari (639,5 euro) per un carico di 125 kg, secondo i dati forniti dalla Federazione nazionale dei coltivatori di caffè, la Fnc.

L'aumento dei prezzi del caffè in Colombia, il secondo produttore mondiale, è dovuto al rischio della siccità che colpisce le piantagioni in Brasile e ai timori generati dall'entrata in vigore del Regolamento dell'Unione Europea che impedisce l'ingresso di beni agroalimentari prodotti in aree deforestate.



