Venezuela, Machado annuncia nuove proteste 'preparatevi a agire'

Dalla clandestinità e mentre è ricercata dal governo di Nicolas Maduro, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, annuncia che sta preparando nuove azioni politiche e di protesta dentro e fuori il Paese.

"Voglio chiedervi di essere pronti a fare tutto ciò che è necessario quando sarà il momento. Siamo tutti vigili, concentrati", scrive Machado sulle sue reti social, invitando tra l'altro a un'azione simbolica già per il primo dicembre.

Il Venezuela, afferma Machado, è a un bivio: "Tutto il mondo sa che il 28 luglio noi venezuelani abbiamo eletto Edmundo González Urrutia come nostro presidente", scrive la leader facendo leva sul linguaggio religioso per cercare di motivare l'opposizione venezuelana, ormai allo sbando, mentre il governo chavista ha intensificato la repressione contro i dissidenti.

"Le prossime settimane precedono il compimento della promessa di libertà che Dio ha fatto all'uomo e che noi abbiamo ratificato tra fratelli", aggiunge in uno dei suoi messaggi, riferendosi alla data dell'insediamento del presidente, il 10 gennaio.

Il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez, che ha ottenuto asilo in Spagna ed è stato riconosciuto come "presidente eletto" dall'opposizione e sostenuto da diversi governi, tra cui Italia, Stati Uniti e Argentina, ha dichiarato che si insedierà il 10 gennaio, senza dire esattamente come.

Maduro, il suo ministro degli Interni Diosdado Cabello, e il suo ministro della Difesa Vladimir Padrino, affermano di essere a capo di un'alleanza "popolare, militare e di polizia" ed escludono qualsiasi colloquio con i leader dell'opposizione.

Intanto Machado è accusata di "terrorismo" e "tradimento" e verrà processata in contumacia, col rischio di una condanna a 30 anni di carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA