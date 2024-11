Messico, registrati oltre 10 mila aspiranti giudici

In Messico, allo scadere del termine per iscriversi alle elezioni dei giudici della magistratura — che si svolgeranno nel giugno 2025 — sono 11.646 le domande ricevute attraverso il sito ufficiale del Comitato di valutazione del potere legislativo, che si aggiungono alle 258 pervenute nelle sedi delle Camere dei deputati e dei senatori.

Sono stati attivati, inoltre, tre indirizzi e-mail come mezzo di registrazione alternativo a cui sono giunte 15.242 richieste.

Il presidente del Senato, Gerardo Fernández Noroña, ha accolto con favore la risposta all'appello ed ha aggiunto che il Comitato di valutazione si trova ora di fronte "a un lavoro enorme, perché dovrà verificare l'accumulo di richieste".

L'elenco preliminare degli aventi diritto a partecipare come candidati sarà pubblicato il 15 dicembre 2024 sui siti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA