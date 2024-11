Lula, 'nuovo ordine globale senza un'altra guerra mondiale'

Intervenendo alla seconda sessione del vertice dei leader del G20, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato che sono necessari cambiamenti nelle istituzioni di governance globale.

"Non dobbiamo aspettare una nuova guerra mondiale o un collasso economico per promuovere le trasformazioni di cui l'ordine internazionale ha bisogno", ha dichiarato.

Nel suo discorso, Lula ha criticato l'"apologia dello Stato minimo" dopo la crisi dei subprime del 2008. "All'epoca scegliemmo di salvare le banche invece di aiutare le persone, di salvare il settore privato invece di rafforzare lo Stato. Si è deciso di dare priorità alle economie poderose invece di sostenere i Paesi in via di sviluppo", ha dichiarato.

"La risposta alla crisi del multilateralismo è più multilateralismo" e per Lula non ci devono essere "linee rosse insormontabili" (un riferimento indiretto al suo omologo argentino Javier Milei) assicurando che "il futuro sarà multipolare ed accettare questa realtà apre la strada alla pace".



