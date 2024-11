Trump si congratula con Milei 'Argentina di nuovo grande'

Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato alla festa di gala organizzata da Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per festeggiare la recente elezione alla Casa Bianca re nel corso del suo intervento Trump ha dato la sua 'benedizione' al leader ultraliberista argentino. "Javier, voglio congratularmi con te per il lavoro che hai fatto, è incredibile, hai reso di nuovo grande l'Argentina", ha detto. "Penso che i tuoi numeri funzionino. Hai fatto un lavoro fantastico in un periodo di tempo molto breve. È un onore averti qui", ha concluso.

Poco prima di Trump anche Milei si era rivolto alla platea riunita dall'America First Policy Institute. Tra le lacrime il presidente argentino ha aperto il suo discorso in inglese ringraziando dell'invito. Proseguendo in spagnolo si è congratulato con il presidente eletto per la sua "clamorosa vittoria" definita "la più grande rimonta politica della storia, affrontando l'intero establishment e mettendo a rischio anche la propria vita". "Oggi il mondo è molto migliore perché soffiano venti di libertà molto più forti. Un vero miracolo e una prova certa che le forze del cielo sono dalla nostra parte", ha concluso. L'incontro è stato immortalato in una fotografia pubblicata dalla presidenza argentina in cui sono ritratti Trump, Milei, il miliardario Elon Musk la segretaria generale della presidenza, Karina Milei, e il ministro degli Esteri Gerardo Werthein.



