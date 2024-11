Panama: almeno 11 morti per le inondazioni

Considerata la gravità delle inondazioni nel territorio panamense, che hanno causato finora almeno 11 morti, il presidente della Repubblica, José Raúl Mulino, ha convocato un consiglio straordinario dei ministri nel quale è stato deciso di dichiarare lo stato di emergenza nazionale.

In una successiva conferenza stampa, il ministro della presidenza, Juan Carlos Orillac, ha sottolineato l'urgenza del provvedimento: "Stiamo affrontando una crisi di vasta portata", ha affermato, aggiungendo che "la trasparenza sarà il pilastro di ogni decisione in questi momenti di difficoltà".

Il governo ha stanziato 100 milioni di dollari per far fronte alla situazione, risorse che verranno utilizzate nei lavori di soccorso e infrastrutturali, fornitura di medicinali, attrezzature, cibo e altri beni essenziali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA