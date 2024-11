A Brasilia proseguono le esplosioni, trovati nuovi ordigni

L'accesso alla Piazza dei Tre Poteri, a Brasilia, ieri sera teatro dell'attacco di un lupo solitario imbottito di esplosivi, rimane ristretto, mentre nell'area, dove hanno sede la Corte suprema, il Parlamento e Palazzo Planalto, edificio della presidenza, proseguono le operazioni di bonifica.

Secondo una troupe di Cnn Brasile, nuove esplosioni sono state udite anche stamani. L'informazione è stata confermata anche dai vigili del fuoco. E in una nota, la polizia militare afferma che gli esplosivi vengono disattivati "uno ad uno", anche se al momento non è possibile quantificarne il numero.

Il maggiore Raphael Broocke, portavoce della Polizia militare del Distretto federale, ha dichiarato che altri manufatti esplosivi sono stati trovati in casa dell'attentatore, Francisco Wanderley Luiz, a Ceilandia, a trenta chilometri dalla Spianata dei ministeri.

Non è chiaro se gli ordigni siano artigianali o di natura più sofisticata. Ma un dettaglio preoccupante è la presenza di un timer accanto al corpo del lupo solitario che potrebbe indicare il rischio di altri esplosivi a distanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA