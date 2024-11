Milei apre a trattato di libero scambio con gli Usa

All'indomani della vittoria di Donald Trump, il presidente argentino Javier Milei ha annunciato che non appena insediatosi il suo omologo statunitense alla Casa Bianca vuole firmare un trattato di libero scambio con gli Stati Uniti.

"Il governo eletto (di Trump) si sente molto più a suo agio a lavorare con me che con altri governi e questo ha implicazioni sia commerciali che finanziarie", ha dichiarato a Radio Rivadavia Milei, aggiungendo che "in queste condizioni, possiamo avanzare verso maggiori accordi commerciali con gli Stati Uniti nello stesso modo in cui stiamo avanzando con forza con la Cina.

Stiamo aprendo l'economia", ha spiegato.

Quando la giornalista Cristina Pérez di Radio Rivadavia gli ha chiesto se sta cercando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, il presidente le ha risposto: "Sì, mi ha capito perfettamente", aggiungendo che cercherà anche nuovi accordi con la Cina dove Milei ha anticipato che si recherà il prossimo anno.



