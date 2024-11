Fonti, al G20 di Rio prove di accordo Ue-Mercosur

Mentre a Bruxelles gli agricoltori francesi tornano a protestare contro l'accordo Ue-Mercosur, fonti nei Paesi del blocco sudamericano confermano che la firma dell'intesa nel quadro del vertice dei leader del G20 di Rio de Janeiro del 18 e 19 novembre, è improbabile.

Il summit, a cui è prevista anche la partecipazione della presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà però la sede per importanti colloqui a margine, per dare nuovo abbrivio al dossier. La firma potrebbe invece arrivare al vertice dei Paesi del Mercosur, a Montevideo, in Uruguay, del 5 e 6 dicembre.



