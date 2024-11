Trenta Paesi verso la contabilità climatica

Trenta Paesi stanno per adottare standard di contabilità climatica armonizzati a livello internazionale per le loro aziende, ha dichiarato l'Issb (International Sustainability Standards Board), a margine della conferenza Cop29.

Tra questi, 16 nazioni, che includono Brasile, Australia, Bangladesh, Singapore, Taiwan, Nigeria e Turchia, hanno già finalizzato le decisioni per applicare le nuove norme nei loro territori. Altre 14, tra cui Canada, Messico, Kenya, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud e Cina, sono in procinto di fare lo stesso. Anche l'Unione Europea è allineata con gli standard dell'Issb e rientra tra le prime giurisdizioni che adotteranno questi precetti.

Gli standard sono stati sviluppati dall'Issb e hanno l'obiettivo di uniformare il modo in cui le aziende riportano i rischi legati al cambiamento climatico e contabilizzano le proprie emissioni di gas serra.

Emmanuel Faber, ex Ceo di Danone e attuale presidente dell'Issb, ha spiegato che l'intento è quello di fornire agli investitori dati affidabili per valutare l'esposizione delle aziende al rischio climatico e le eventuali ripercussioni sui loro investimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA