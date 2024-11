Messico, 'ai poveri l'1% destinato alla spesa globale militare'

Il Messico proporrà in seno al G20 che l'1% della spesa globale per gli armamenti venga destinato alla cura delle persone più povere del mondo e alla lotta alla miseria su scala globale. Lo ha affermato oggi la presidente Claudia Sheinbaum. Nel corso del vertice previsto per il 18 e 19 novembre a Rio de Janeiro, in Brasile, il governo messicano sottolineerà la necessità di ridurre le carenze più gravi della popolazione mondiale.

Il capo dell'Esecutivo ha sottolineato che "questo è ciò che dobbiamo chiedere di fronte alle guerre e agli armamenti affinché queste risorse siano destinate ai più poveri.

Presenteremo la proposta al G20 con grande orgoglio".



