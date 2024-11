Gonzalez, 'Maduro teme l'attivismo delle opposizioni all'estero'

La richiesta delle autorità venezuelane di inserire il nome dell'ex candidato presidente Edmundo Gonzalez nella lista rossa dei ricercati dall'Interpol non è altro che "un nuovo e sistematico attacco" mosso dal governo di Nicolas Maduro contro le opposizioni dovuto "al nostro lavoro svolto all'estero". Lo scrive su X lo stesso Gonzalez - dal suo esilio in Spagna - commentando la decisione della procura venezuelana.

"Stiamo mostrando al mondo l'indiscutibile desiderio di cambiamento" evidenziato dai venezuelani nel corso delle presidenziali del 28 luglio e "delle violazioni dei diritti" commesse nel Paese a margine della tornata elettorale, ha scritto. "La volontà del popolo venezuelano non solo è riconosciuta da tutti, ma sarà anche rispettata. Stiamo lavorando affinché ciò accada", ha concluso.

Gonzalez ha commentato così la decisione delle autorità di Caracas di chiedere all'Interpol di inserire l'ex ambasciatore nelle lista dei fuggitivi a seguito della scelta di esiliarsi all'estero mente in Patria è indagato per cospirazione contro le istituzioni e lo Stato democratico, istigazione a delinquere, usurpazione di funzioni e falsificazione di documenti pubblici.

Crimini commessi - secondo la procura - in occasione della diffusione su un portale dell'opposizione dei verbali elettorali che dimostrerebbero la vittoria di Gonzalez su Nicolás Maduro alle elezioni. Verbali tenuti segreti dalle autorità venezuelane che - senza mostrare le prove - hanno invece proclamato la rielezione di Maduro.

Dal canto suo l'Interpol, pur non volendo commentare il caso specifico, ha fatto sapere di "proibire" che le proprie strutture vengano utilizzate per risolvere "questioni politiche".



