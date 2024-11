Milei incontrerà Trump al meeting Cpac di Mar a Lago

Il presidente argentino Javier Milei parteciperà la settimana prossima al meeting ultraconservatore Cpac di Mar a Lago, in Florida, dove incontrerà il candidato repubblicano vincitore delle elezioni presidenziali, Donald Trump. Lo conferma all'ANSA un portavoce del governo precisando che, nel corso dell'evento che si terrà dal 14 al 16 novembre, il leader ultraliberista terrà un incontro anche con il magnate statunitense Elon Musk.

Dopo essersi congratulato con Trump sui social per la "formidabile vittoria" alle presidenziali di martedì, Milei ha confermato inoltre la sua partecipazione alla cerimonia di assunzione a Washington il 20 gennaio.

Quello di Mar a Lago sarà il secondo incontro tra i due dopo il breve faccia a faccia avvenuto a febbraio sempre nell'ambito di un meeting della Conservative Political Action Conference negli Usa. "È stato un grande presidente e spero che lo sarà ancora", furono le parole rivolte da Milei a Trump in quell'occasione.

Fin dall'arrivo alla Casa Rosada Milei ha manifestato il suo allineamento con l'agenda Maga (Make America Great Again) di Donald Trump, facendo suo lo slogan e trasformandolo in Make Argentina Great Again.



