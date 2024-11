Bolsonaro chiederà di partecipare all'insediamento di Trump

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro chiederà al giudice della Corte suprema (Stf) Alexandre de Moraes di autorizzarlo a partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il prossimo 20 gennaio. Al leader dell'estrema destra brasiliana è stato infatti sequestrato il passaporto nell'ambito delle indagini contro di lui per la presunta partecipazione al tentativo di colpo di stato dell'8 gennaio 2023.

"Se Trump mi invita, presenterò una petizione all'Stf e alla Corte suprema elettorale (Tse)", ha detto Bolsonaro in un'intervista al quotidiano Folha de S.Paulo, evidenziando che il permesso a viaggiare all'estero gli è già stato negato tre volte. "Voglio vedere se (Morales) dirà di no all'uomo più potente del mondo", ha aggiunto l'ex capo dello Stato che ha dovuto rifiutare l'invito di Trump a seguire lo spoglio elettorale presso la residenza del leader repubblicano a Mar-a-Lago, in Florida, dove Bolsonaro è stato tuttavia rappresentato dal figlio Eduardo, deputato federale.



