Milei si felicita con Trump, 'puoi contare sull'Argentina'

Il presidente argentino, l'ultra-liberale Javier Milei, si felicita con Donald Trump per la sua "formidabile vittoria" alle elezioni presidenziali Usa: "Puoi contare sull'Argentina - afferma - per portare a termine il tuo compito".

In un post in inglese sul suo profilo X, Milei scrive: "Congratulazioni per la tua formidabile vittoria elettorale".

"Ora, rendi l'America di nuovo grande. Sai che puoi contare sull'Argentina per portare a termine il tuo compito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA