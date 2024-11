Bolsonaro brinda a Trump, 'è risorto un vero guerriero'

Il leader brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, brinda alla vittoria del repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, il risultato - afferma - segna la "rinascita di un vero guerriero".

In un post su X, l'ex capo di Stato, ineleggibile fino al 2030, evidenzia che Trump è "risorto di nuovo, come pochi nella storia sono stati in grado di fare", anche dopo aver affrontato "un processo elettorale brutale nel 2020 e una persecuzione giudiziaria ingiustificabile".

"Contro tutto e tutti, Donald Trump tornerà alla presidenza degli Stati Uniti d'America per portare a termine la sua missione: ripristinare la grandezza della sua nazione, proteggere gli interessi del suo popolo e lavorare per un mondo più libero con più pace e tranquillità", scrive Bolsonaro.

Secondo l'ex presidente, la vittoria del repubblicano rappresenta "il trionfo della volontà popolare sui disegni arroganti di pochi che disprezzano i nostri valori, le nostre convinzioni e le nostre tradizioni".



