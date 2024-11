Il Costa Rica si concede ampi poteri sul segreto bancario

Il consiglio direttivo della Banca centrale del Costa Rica ha concesso poteri al presidente dell'istituzione e ai suoi dirigenti di dichiarare segreta qualsiasi questione che ritengano riservata a causa delle possibili ripercussioni sugli istituti finanziari.

La nuova norma è stabilita nel regolamento di esercizio, approvato all'unanimità e pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Il testo evidenzia diversi argomenti considerati confidenziali e nell'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce come riservato "qualsiasi altro tema che sia stato preventivamente classificato come tale dalla presidenza o dal management, tenuto conto delle conseguenze che può comportare sugli enti che fanno parte del sistema finanziario nazionale".

Sono dichiarati segreti, inoltre, i documenti preparatori e le discussioni del consiglio direttivo su temi quali i tassi di cambio, i tassi di interesse, la riserva legale minima e le informazioni sull'uso di strumenti per affrontare gli squilibri economici, come sovrapprezzi sulle merci importate e restrizioni al credito, assieme alle alle procedure amministrative che coinvolgono funzionari della banca centrale e delle sovrintendenze finanziarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA