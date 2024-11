Sheinbaum, 'il Messico avrà buoni rapporti con gli Usa'

Il governo messicano rispetterà la decisione degli statunitensi e collaborerà con chi vincerà le elezioni presidenziali di domani, ha affermato la presidente del Paese latinoamericano, Claudia Sheinbaum.

"I rapporti stanno andando bene - ha detto oggi in conferenza stampa - e, non appena gli organi elettorali avranno preso la decisione finale, stabiliremo i contatti. Sono sicura che manterremo una buona relazione con gli Stati Uniti e cercheremo la migliore comunicazione".

"Vedremo cosa succede domani, chi avrà la maggioranza, se domani ci sarà un risultato. Noi non ci manifesteremo finché non sarà terminato l'intero processo elettorale", ha concluso il capo dello Stato.



