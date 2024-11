Cile, dopo le elezioni solo il 16,2% dei sindaci sono donne

In Cile, il divario di genere nell'amministrazione delle regioni e dei comuni permane dopo i risultati delle elezioni locali del 26 e 27 ottobre. Solo 56 dei 345 sindaci eletti sono donne, il 16,2%, con un calo dello 0,9% rispetto alle votazioni precedenti, svoltesi nel 2021, secondo i dati del Servizio elettorale. Nessuna candidata è stata eletta governatrice nelle cinque regioni definite al primo turno e solo quattro donne parteciperanno agli 11 ballottaggi previsti per il 24 novembre.

Un'analisi del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo si concentra sul numero insufficiente di candidate presentate per queste votazioni: solo il 25% degli aspiranti sindaco erano donne, mentre per i candidati a governatore la percentuale scende al 23%.



