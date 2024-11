Brasile e Messico ai primi posti per investimenti esteri

Un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) afferma che nella prima metà del 2024 i Paesi che hanno attratto i maggiori flussi di investimenti esteri nel mondo sono stati gli Usa, il Brasile e il Messico.

"Le risorse ricevute dagli Stati Uniti e dal Messico sono aumentate di oltre 25 miliardi di dollari, grazie ad un maggiore reinvestimento dei profitti, mentre il Brasile rimane stabile nella quantità di capitali esteri che riceve", si legge in una rapporto dell'organizzazione internazionale.

Gli Usa hanno ricevuto 153 miliardi di dollari nel periodo gennaio-giugno 2024, seguiti da 32 miliardi di dollari in Brasile e 31 miliardi in Messico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA