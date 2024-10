Crolla un hotel di dieci piani in Argentina, si cercano dispersi

Un edificio di dieci piani, sede di un hotel, è crollato nella notte nella città di Villa Gesell, una cittadina balneare argentina a quattro ore di auto da Buenos Aires. Lo riporta la tv C5N. Sul posto un'ottantina di vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere le macerie. Al momento ci sarebbero tra le sette e le nove persone scomparse, come ha confermato a LN+ il sindaco della città, Gustavo Barreras. "Siamo impegnati per il salvataggio", ha detto, precisando che almeno quattro muratori presenti al momento del cedimento sono riusciti a fuggire e mettersi in salvo. Le cause del crollo parziale sono sconosciute, ma si stima che più dell'80% dell'edificio sia stato interessato dal disastro. Il palazzo era in ristrutturazione. In particolare nella parte frontale erano in corso lavori per la costruzione di un'ascensore. Il crollo è avvenuto sul lato posteriore.



