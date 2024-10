In Messico una nuova società statale di costruzioni

Una volta ottenuta l'approvazione definitiva della riforma costituzionale che attribuisce poteri all'Istituto del fondo nazionale per l'edilizia abitativa dei lavoratori (Infonavit) per costruire case a basso costo e creare piani di locazione, questo ente costituirà un'impresa di costruzioni che cercherà di raggiungere la meta di 500 mila nuove abitazioni durante l'attuale amministrazione.

La presidente Claudia Sheinbaum ha sottolineato che l'obiettivo della creazione di un'azienda con queste caratteristiche è quello di controllare i prezzi delle costruzioni.

"L'impresa edile dell'Infonavit - ha spiegato il capo dell'esecutivo - permetterà di contenere i prezzi, soprattutto delle materie prime, in modo da evitare di dover acquisire materiali a un costo molto più alto dopo pochi mesi".



