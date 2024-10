Argentina, Fernandez pronta a riprendere le redini del peronismo

L'ex presidente argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, si prepara a riprendere le redini della principale formazione del peronismo progressista, il Partito Justiciliasta (Pj), maggiore forza di opposizione al governo di Javier Milei.

La lista dell'ex capo di Stato, 'Prima la patria' è infatti l'unica candidata nella consultazione interna del Pj, prevista per il 17 novembre, dopo che la Giunta elettorale del partito ieri ha deciso di non ufficializzare quella guidata dal governatore di La Rioja, Ricardo Quintela, 'Federales, un grito de corazón', per "non aver soddisfatto i requisiti regolamentari".

L'organismo ha inoltre respinto le contestazioni sulla composizione del corpo elettorale del partito presentate dai delegati della lista Quintela e le richieste di sospendere la procedura, oltre alle accuse di parzialità a favore della lista dell'ex presidente.

Ma l'intricata situazione potrebbe vedere un nuovo teso capitolo davanti alla Giustizia, dato che oggi gli avvocati di Quintela potrebbero presentare un ricorso in tribunale.

Fernandez de Kirchner aveva annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura per contendere la presidenza del Partito Giustizialista (Pj), in quella che sarà la prima grande consultazione interna al peronismo dopo decenni.

La mossa dell'ex capo di Stato arriva dopo settimane di dispute interne per il controllo del partito. La consultazione del Pj determinerà l'orientamento del peronismo per i prossimi anni e sarà decisiva per la stesura delle liste di candidati per le elezioni legislative del 2025 e per quelle presidenziali del 2027.



