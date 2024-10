Milei attacca l'ateneo di Buenos Aires, 'controlleremo i conti'

Il presidente argentino, Javier Milei, ha contestato con durezza la decisione dell'Università di Buenos Aires di intraprendere un'azione legale prima dell'audit della Sindicatura general (l'organo di controllo del potere esecutivo; Sigen) sui suoi conti.

In un'intervista a Radio Mitre, nel pieno del conflitto tra l'esecutivo e gli atenei pubblici per il veto ai finanziamenti, Milei ha attaccato: "Li controlleremo. I ladri non avranno pace in Argentina. Li cercherò in ogni angolo del Paese e li metterò in prigione".

L'Università di Buenos Aires ritiene che il Sigen non abbia la competenza per controllare le università nazionali, per cui ha deciso di portare la controversia in tribunale e di indire un bando per la ricerca di professionisti indipendenti che effettuino un audit speciale del suo sistema di controllo interno.



