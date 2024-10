L'Uruguay sceglie il nuovo presidente, 2,7 milioni alle urne

Seggi aperti in Uruguay per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento, dove sono chiamate ad esprimere la propria scelta circa 2,7 milioni di persone.

Avanti nei sondaggi, col 44%, appare il candidato alla presidenza della coalizione di sinistra Frente Amplio, Yamandú Orsi, 57 anni, sostenuto dall'ex presidente José Mujica. Al secondo posto, col 24%, figura Alvaro Delgado, 55 anni, del Partido Nacional (centrodestra). A contendere la carica, con un margine tra il 14 ed il 17%, è l'avvocato penalista di 40 anni, Andrés Ojeda del Partido Colorado (formazione storica nel Paese, che nel tempo ha abbracciato varie ideologie).

Per diventare il successore di Luis Lacalle Pou, servirà tuttavia totalizzare più del 50% dei voti validi, e se la formazione progressista non riuscirà ad ottenere le preferenze sufficienti per evitare un ballottaggio, si troverà a disputare un secondo turno, il 24 novembre, denso di incognite.

Gli elettori votano anche due referendum: uno sulla riforma pensionistica e l'altro sulle perquisizioni notturne, attualmente vietate dall'articolo 11 della Costituzione.



