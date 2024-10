Al via il secondo di giorno di voto delle amministrative in Cile

Al via la riapertura dei seggi in Cile per la seconda e ultima giornata delle elezioni comunali e regionali. Sabato tutto si è svolto senza intoppi, anche se si sono verificate lunghe file, per la scelta di 45 sindaci, 16 governatori, 2.252 consiglieri e 302 consiglieri regionali.

Con la novità del voto obbligatorio e con accesi duelli nei comuni emblematici, il governo di sinistra del presidente Gabriel Boric e l'opposizione si giocano in questo test il futuro politico, in vista delle presidenziali del novembre 2025.

La battaglia più serrata è nella capitale, Santiago, dove l'attuale sindaco Irací Hassler, del Partito Comunista, si confronta con l'avvocato Mario Desbordes, rappresentante della coalizione di destra ChileVamos ed ex ministro del governo Piñera. I sondaggi mostrano un virtuale pareggio tra i due, e Hassler si scontra anche con una logica elettorale consolidata: nessun sindaco di Santiago è stato rieletto dal ritorno alla democrazia.

Queste elezioni segnano anche una differenza rispetto al passato, poiché il voto è obbligatorio e la stima è che a conti fatti, l'afflusso alle urne superi l'80% degli aventi diritto, pari a circa 12 milioni di persone.

Un altro importante duello elettorale si svolge nella città balneare di Viña del Mar, dove l'attuale sindaco del Frente Amplio, Macarena Ripamonti, affronta l'architetto indipendente Iván Poduje, sostenuto dai partiti di centro-destra. I sondaggi non danno un vincitore definitivo e l'esito è incerto.

Nel distretto di Las Condes, una delle roccaforti della destra cilena, l'ex ministro dell'Istruzione di Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, che si è candidata senza l'appoggio dei partiti della coalizione di destra, è data per vincitrice.

Tuttavia, lo scandalo politico in cui è stata coinvolta il mese scorso per il suo stipendio d'oro di circa 17mila euro al mese, ha gettato nuove ombre.

Un altro dei bastioni della destra che caratterizza queste elezioni è il comune di Puente Alto, il più popolato del Cile, dove Karla Rubilar, anch'essa ex ministro del governo Piñera, cerca di prendere il posto di un sindaco della sua area che sta per lasciare l'incarico dopo il limite dei 12 anni. Medico di professione e con una lunga carriera negli uffici pubblici, Rubilar affronta un candidato indipendente che corre al di fuori del patto, Matías Toledo, che alla fine è stato sostenuto dal Frente Amplio e dal Partito Comunista.



