In Brasile Nunes verso la conferma a sindaco di San Paolo

Alla vigilia del ballottaggio per le comunali in Brasile, il sindaco uscente della città di San Paolo, Riccardo Nunes (Mdb; centro) appoggiato dall'ex presidente di destra Jair Bolsonaro guida l'ultimo sondaggio di Datafolha col 57% delle intenzioni di voto.

Il deputato federale Guilherme Boulos (Psol; sinistra), sostenuto dal capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva, si ferma al 43%.

Nel precedente rilevamento del 24 ottobre Nunes aveva ottenuto il 49%, mentre Boulos il 35%.

Datafolha ha intervistato 2.052 elettori tra il 25 e il 26 ottobre. Il margine di errore è di 2 punti percentuali e il livello di affidabilità del 95%.

Il rilevamento è stato eseguito per conto della Folha de S.

Paulo e Tv Globo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA