Tragedia di Mariana, Lula firma l'accordo per il risarcimento

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato l'accordo che definisce il risarcimento dei danni causati dall'incidente nella miniera di ferro di Fundão a Mariana, collassata il 5 novembre 2015 causando 15 morti, 50 feriti e 19 dispersi, e ricordato come il più grande disastro ambientale nella storia del Brasile. Il valore totale dell'accordo è di 30 miliardi di euro (170 miliardi di real).

Del totale, 16,2 miliardi di euro (100 miliardi di real) entreranno nelle casse pubbliche e saranno gestiti dal Fondo Rio Doce, amministrato dalla Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), altri 5,2 miliardi di euro (32 miliardi di real) saranno destinati a coprire gli "obblighi" da parte delle compagnie minerarie di rimozione dei rifiuti e risarcimenti individuali per le vittime. Mentre 6,2 miliardi di euro (38 miliardi di real) sono già stati pagati dalla brasiliana Vale e dalla anglo-australiana Bhp - che costituivano il consorzio Samarco che gestiva la miniera di ferro - negli ultimi 9 anni.

"Spero che le compagnie minerarie abbiano imparato la lezione. Sarebbe stato molto più economico prevenire quanto accaduto", ha detto Lula in occasione della firma. "Questa disgrazia è stata causata dall'avidità di profitto. Quello che è successo a Mariana è una questione di pura e semplice irresponsabilità nei confronti della popolazione della regione", ha concluso.



