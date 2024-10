L'Ecuador estende i blackout programmati a 14 ore al giorno

L'Ecuador aumenterà i blackout programmati da otto a 14 ore al giorno a causa della peggiore siccità degli ultimi sessant'anni che ha ridotto ai minimi storici i serbatoi delle centrali idroelettriche che coprono il 70% del fabbisogno energetico nazionale.

Lo ha annunciato la ministra dell'Energia e delle Miniere, Inés Manzano intervistata da Teleamazonas.

Lunedì la fase di tagli dura oramai da un mese ed era stata ridotta a otto ore al giorno. Sino a domenica, dunque, gli ecuadoriani passeranno il 58,3% senza energia elettrica mentre, a partire da lunedì, in coincidenza con la settimana lavorativa, i blackout programmati saranno ridotti a sei ore.

"Ci troviamo di fronte ad una crisi dinamica e senza precedenti che ci costringe ad adattarci al cambiamento degli scenari", ha detto Manzano, aggiungendo di avere "preso questa decisione difficile a causa della tormentata situazione climatica. Tutto il Sudamerica è nella stessa situazione, tutti abbiamo visto con stupore le immagini di un Rio delle Amazzoni in secca e l'Ecuador non fa eccezione".

Secondo i sindacati le perdite dovute ai blackout sono di 11,12 milioni di euro per ogni ora di interruzione elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA