Cattaneo in Colombia, Enel investirà 2 miliardi in 3 anni

Enel investirà circa 2 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni in Colombia per contribuire così alla transizione energetica del Paese. Lo ha annunciato il viceministro dell'Energia, Javier Campillo, dopo un incontro tra il presidente, Gustavo Petro, e l'amministratore delegato della multinazionale italiana, Flavio Cattaneo, in missione nel Paese.

"È stato un incontro molto produttivo, con alcuni impegni molto interessanti e soprattutto l'impegno di Enel a investire circa 2 miliardi di dollari nel Paese, per continuare ad accelerare questa giusta transizione energetica, per la quale il governo si è impegnato", ha dichiarato Campillo.

Cattaneo, in una dichiarazione pubblica insieme al viceministro nella sede del governo, ha ringraziato "il presidente Petro e il governo colombiano per l'incontro, in cui abbiamo abbiamo avuto l'opportunità di discutere insieme la nostra visione comune sulla transizione energetica".

L'amministratore delegato di Enel ha ricordato che la sua azienda è il primo produttore globale di energia rinnovabile ed è presente in 28 Paesi, tra i quali ha evidenziato la Colombia, dove la sua fornitura di energia equivale a quattro gigawatt, secondo i dati forniti da Campillo.

"La Colombia rappresenta per noi uno dei sei Paesi chiave, in quanto siamo presenti lungo tutta la catena del valore ed è nostro interesse continuare a investire per contribuire alla transizione energetica e alla modernizzazione delle infrastrutture del Paese", ha aggiunto Cattaneo.

Secondo l'azienda, quest'anno gli investimenti in Colombia hanno superato i 500 milioni di dollari, finalizzati "tra le altre cose al potenziamento delle reti di distribuzione e al rafforzamento della matrice energetica del Paese".

Solo quest'anno, Enel ha messo in funzione i parchi solari El Paso (68 MWac) e La Loma (150 MWac) nel dipartimento di Cesar e Fundación (90 MWac) a Magdalena, entrambi nel nord della Colombia, tanto che la società è leader nel mercato dell'energia solare nel Paese con il 34% della fornitura al Sistema nazionale interconnesso. Cattaneo incontrerà anche il sindaco di Bogotà, Carlos Fernando Galán.



