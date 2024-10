Il Fmi alza al 3% le stime di crescita del Pil brasiliano

Dopo aver rivisto le sue previsioni per quest'anno, il Fmi ha aumentato significativamente le stime di crescita per l'economia brasiliana nel 2024 portandole al 3,0%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2,1% pubblicato a luglio.

Il Fmi ha attribuito le migliori prospettive del Paese a consumi privati e investimenti più forti nella prima metà dell'anno, alimentati dal mercato del lavoro, trasferimenti governativi e un'interruzione inferiore alle attese dopo le inondazioni all'inizio di quest'anno.

Si prevede che la più grande economia dell'America Latina continuerà ad applicare una politica monetaria restrittiva per frenare l'aumento dei prezzi.



