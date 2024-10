Bolsonaro in campo per la rielezione di Nunes a San Paolo

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, scende in campo questa settimana per sostenere la rielezione al ballottaggio di domenica, del sindaco uscente di San Paolo, Ricardo Nunes (Mdb; centro), nella disputa contro il parlamentare Guilherme Boulos (Psol; sinistra), sostenuto dal capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro sarà nella capitale paulista domani, per partecipare ad un pranzo che riunirà importanti leader, tra questi il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas (Repubblicani), e l'ex presidente Michel Temer (Mdb), oltre a parlamentari e circa 350 imprenditori. Bolsonaro e Nunes dovrebbero poi partecipare anche a una funzione evangelica.





