Studio, Santiago del Cile città più smart dell'America Latina

Santiago del Cile è la città "più intelligente" dell'America Latina: lo ha stabilito l'ultima classifica stilata da Iese Cities in Motion (Icim).

Nella lista curata dalla Iese Business School di Madrid, la capitale cilena appare al 91/mo posto a livello mondiale, ma davanti alle altre capitali della regione come ad esempio Buenos Aires.

L'indice in questione misura i livelli di sostenibilità, innovazione e qualità della vita, essenziali per pianificare lo sviluppo urbano.

In base alla classifica, Santiago si distingue in questioni come 'governance' ed 'economia', ma è stato il punto 'mobilità e trasporti' a ricevere gli elogi più alti, dal momento che dal 2023 il 30% del suo trasporto pubblico è elettrico.

L'Icim ha sottolineato che questo progresso è essenziale quando si tratta di migliorare i tempi di mobilità delle persone che hanno redditi più bassi e vivono lontano dal posto di lavoro, ma anche perché riduce i tassi di inquinamento acustico e migliora la qualità dell'aria. Tra le altre città più smart dell'America Latina figurano anche Montevideo, Città del Messico e Panama.



