Messico, giudice ordina la revoca della riforma giudiziaria

Un tribunale dello Stato di Veracruz ha ordinato alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum e al direttore della Gazzetta Ufficiale della Federazione, Alejandro López, di eliminare entro 24 ore la pubblicazione del decreto che convalida la riforma giudiziaria.

Il testo precisa che se tale decisione non verrà rispettata "ne verrà data notifica al Pubblico Ministero".

La giudice Nancy Juárez Salas ha stabilito che le autorità "non hanno rispettato la sospensione emessa il 12 settembre e non si sono astenute dal promulgare la dichiarazione di riforma costituzionale" relativa alla magistratura federale, "sebbene siano state debitamente notificate il 13 settembre".

Le leggi messicane indicano che se si accerta l'esistenza di una responsabilità, "saranno inflitte una pena da tre a nove anni di reclusione e l'interdizione da tre a nove anni dall'esercizio di un altro ufficio o impiego pubblico".



