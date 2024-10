Milei difende il veto su pensioni e università 'a ogni costo'

"Non sono venuto per curare la mia immagine né per fare vita politica", ma per "risolvere i problemi dell'Argentina". Con queste parole il il presidente Javier Milei è intervenuto alla Conferenza monetaria e bancaria organizzata dalla Banca Centrale del Paese. Riferendosi all'equilibrio fiscale, Milei ha ribadito di essere "disposto a pagare tutti i costi che devo pagare", precisando che "se devo porre il veto ai pensionati e ai truffatori che difendono con grandi bugie il loro posto di lavoro attraverso le università, lo farò, perché il mio impegno per l'equilibrio fiscale è incrollabile".

Dopo aver fatto riferimento all'eredità ricevuta, Milei ha sottolineato che negli ultimi 123 anni l'Argentina "ha avuto un deficit per 113 anni, e i dieci che non lo hanno avuto è stato perché erano in default", mentre durante l'attuale governo "nel primo mese di amministrazione abbiamo raggiunto un deficit zero", un obiettivo che "non abbiamo abbandonato fino ad oggi e che non abbandoneremo quest'anno". Il presidente ha infine celebrato una sentenza di oggi che consente il controllo dei fondi per le università pubbliche: "ora potremo controllarli, i ladri sono in pericolo" ha dichiarato.



