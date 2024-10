Colombia, 115 comunità indigene diventano 'autorità ambientali'

Il governo della Colombia ha decretato che 115 popolazioni indigene del Paese fungeranno da autorità ambientali nei loro territori. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Ambiente, Susana Muhamad, a pochi giorni di distanza dalla Cop16 sulla biodiversità, che s svolgerà la prossima settimana a Cali.

Tra i nuovi poteri assegnati ai nativi ci sono la protezione degli ecosistemi, la formulazione di regole per gestire e conservare i loro territori, la pianificazione dei bilanci, la gestione delle risorse legate alla cura della natura e le decisioni sull'uso del territorio.

Alcune organizzazioni contadine hanno tuttavia criticato il decreto per non aver definito chiaramente i limiti territoriali degli indios e hanno espresso preoccupazione per possibili restrizioni all'uso di risorse essenziali come l'acqua.

"Nessuno può insegnare a nessun colombiano o a nessuna istituzione come costruire l'equilibrio vitale tra gli esseri umani e la natura, come fanno i popoli indigeni. Firmando questo decreto rivendichiamo i diritti delle persone che furono costrette a inginocchiarsi", ha scritto su X Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia.



