Haiti, riapre il porto chiuso per le violenze delle gang

Dopo un mese di stop per le violenze delle gang che imperversano nel Paese, il porto di Port-au-Prince, la capitale di Haiti, ha ricevuto le prime due navi nell'ultimo fine settimana ed altre sono attese per l'attracco.

"Questa settimana è previsto l'arrivo di diversi altri cargo portacontainer", ha dichiarato al quotidiano locale Le Nouvelliste il direttore generale dell'Autorità Portuale haitiana (Apn) Jocelin Villier, sottolineando che "la riapertura dimostra un ritorno della fiducia".

Quattro giorni fa, lo stesso Villier aveva reso noto le misure adottate dal governo di Haiti per garantire la sicurezza, tra cui la scorta di tutte le imbarcazioni da e per il porto capitolino fino a 25 miglia nautiche di distanza.

L'Apn ha invitato in un comunicato "le compagnie di navigazione, gli agenti e gli operatori a riprendere i loro servizi regolari e le navi a rimanere in sicurezza nel porto internazionale di Port-au-Prince".

Villier ha confermato che la navigazione costiera riprenderà venerdì 18 ottobre e che le navi da carico non sono autorizzate a trasportare persone.

Le prossime due settimane saranno cruciali per il ritorno alla normalità, ha aggiunto il direttore generale dell'Autorità Portuale haitiana, nella speranza che non si ripetano i gravi incidenti causati dalle gang che avevano portato alla chiusura, un mese fa, del principale porto di Haiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA