La vicepresidente dell'Argentina ricevuta dal Papa in Vaticano

La vicepresidente dell'Argentina, Victoria Villarruel, stamani è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano.

"L'incontro è durato quasi un'ora in un clima di grande affetto. La conversazione ha toccato diversi argomenti e, come suo solito, Sua Santità ha espresso il suo interesse per la situazione del nostro Paese", hanno detto fonti vicine a Villarruel, che è una cattolica conservatrice.

"Buongiorno signora, come sta, piacere di vederla", l'ha salutata il Papa, come testimonia un video postato sui social dalla vice di Javier Milei. "Sono ancora vivo", ha poi aggiunto il pontefice, quando lei gli ha chiesto come stava. A quel punto Bergoglio ha sfoggiato il suo consueto umorismo ribattendo Villarruel con una domanda provocatoria: "E lei, sopravvive?", ha chiesto il Papa riferendosi alla situazione sempre rovente della sua madrepatria.



