Al via l'incontro Messico-Usa sugli investimenti

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che l'incontro 'Ceo dialogue', a cui parteciperà assieme a circa 60 leader del settore privato degli Stati Uniti e del Messico, sarà incentrato sullo sfruttamento delle opportunità del trattato Usmca, in particolare sul tema della delocalizzazione delle aziende interessate negli investimenti in terra azteca per esportare o rifornire il mercato locale.

"Un gruppo di imprenditori nazionali e statunitensi — ha detto nel corso della sua conferenza stampa mattutina — hanno proposto tempo fa un dialogo per conoscere i benefici e gli incentivi che si genereranno per gli investimenti in Messico".

Sheinbaum ha sottolineato che la sua amministrazione cerca di garantire che questi progetti non siano misurati solo in termini numerici, ma promuovano anche il benessere sociale. A tal fine si stanno preparando centri di sviluppo dove esistano le condizioni che favoriscano salari equi, accesso ad alloggi, infrastrutture adeguate e disponibilità di risorse come elettricità ed acqua potabile.

Il capo dello Stato ha aggiunto che, nel quadro di questo dialogo, verranno annunciati nuovi investimenti di aziende statunitensi in Messico.



