Messico, 7 miliardi di euro per i treni passeggeri nel 2025

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che nel 2025 saranno stanziati 150 miliardi di pesos (circa 7 miliardi di euro) per progetti ferroviari. Domenica prossima il capo dell'esecutivo federale presenterà la linea che collegherà la città di Querétaro con la capitale del Paese.

Sul territorio nazionale il piano infrastrutturale prevede di sfruttare per il trasporto di passeggeri 18mila chilometri di binari che attualmente vengono utilizzati da convogli merci.

È prevista la realizzazione di sette nuove linee. Il percorso verso Querétaro si estenderà fino ad Aguascalientes, passando per León, e verso Nogales, passando per Guadalajara, Tepic e Mazatlán.

Andrés Lajous, direttore dell'Agenzia per la regolamentazione dei trasporti ferroviari, ha riferito che l'attuale governo proseguirà con le iniziative in questo settore avviate durante l'amministrazione guidata da López Obrador, durante la quale sono stati messi in funzione 2.240 chilometri di servizio ferroviario passeggeri con il Corridoio interoceanico, il treno Toluca-Città del Messico e il Treno Maya.



