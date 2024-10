Argentina: nuovo sciopero dei docenti universitari il 17 ottobre

I docenti delle università pubbliche in Argentina hanno deciso di indire un nuovo sciopero per la prossima settimana in segno di protesta contro il veto del presidente della Repubblica, Javier Milei, alla legge sul finanziamento degli atenei.

La mobilitazione è stata convocata per il 17 ottobre dalla Federazione dei docenti universitari (Fedun).

Già la scorsa settimana, i professori avevano organizzato una paralisi per respingere il veto presidenziale.

Il conflitto tra università e governo si è aggravato dopo la conferma del veto di Milei da parte della Camera dei deputati, dove l'opposizione non ha ottenuto i voti necessari per respingere la decisione del capo dello Stato.

In settimana gli studenti hanno occupato gli edifici di varie università in diverse parti del Paese. L'iniziativa è stata definita un "crimine" dal portavoce presidenziale, Manuel Adorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA