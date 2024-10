Governo Lula studia un'imposta minima per i milionari in Brasile

Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sta studiando la creazione di un'imposta minima per le persone fisiche in modo da garantire una tassazione effettiva sui redditi dei milionari in Brasile.

Il dibattito sull'argomento si svolge in forma privata all'interno del team del ministro delle Finanze, Fernando Haddad. L'idea è quella di utilizzarla per finanziare l'aumento a 5.000 reais (824 euro) della fascia di esenzione dell'Irpef (attualmente l'esenzione è pari a due salari minimi, ovvero 2.824 reais).

La proposta al vaglio fa seguito alla creazione della Tassa minima globale, prevista in un provvedimento provvisorio pubblicato la scorsa settimana e che ha stabilito un importo aggiuntivo al Csll (Contributo sociale sull'utile netto) per le multinazionali, con lo scopo di garantire l'effettività di una aliquota minima del 15%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA