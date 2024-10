Governo Lula invita le imprese italiane a investire in Brasile

Il governo del Brasile invita le imprese italiane a investire di più nel Paese, soprattutto nei promettenti settori delle infrastrutture e dell'energia.

"L'Italia conta già molti investimenti in Brasile, ma stiamo ricevendo grandi flussi economici anche altre nazioni, per cui gli imprenditori italiani dovrebbero investire di più per mantenere o aumentare la loro posizione", ha detto il ministro della Casa Civile Rui Costa nel corso di un forum imprenditoriale presso la Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani.

Nella sua presentazione Costa ha sottolineato che il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva metterà all'asta altre 28 concessioni autostradali entro il 2026. "Invito operatori italiani non ancora presenti in Brasile ad analizzare attentamente questi progetti che garantiscono contratti fino a 30 anni".

In totale gli investimenti previsti nel piano federale di opere pubbliche Nuovo programma di accelerazione della crescita (Novo Pac) raggiungono i 300 miliardi di euro (1.800 miliardi di real) tra progetti di trasporto sostenibile, inclusione digitale, sicurezza energetica, istruzione, scienza, salute e servizi igienico-sanitari.



