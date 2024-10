Tajani incontra Milei, 'tra Italia e Argentina valori condivisi'

Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani ha incontrato in Argentina il presidente Javier Milei. In un post sul suo account personale di X, Tajani ha definito l'incontro "amichevole". "Italia e Argentina condividono gli stessi valori e principi, su tutti quello della libertà" ha aggiunto.

In precedenza Tajani aveva incontrato il Capo del Gabinetto dei ministri dell'Argentina, Guillermo Francos.

In un altro post su X il vicepremier e ministro degli Esteri italiano ha espresso il suo "apprezzamento per le scelte fatte dal governo argentino in politica estera ed economica" annunciando che l'Italia punta "a rafforzare le relazioni in tutti i settori". Poi Tajani ha aggiunto che il governo presieduto da Giorgia Meloni "sta lavorando affinché le imprese italiane siano sempre più presenti in Argentina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA