La Colombia studia accordo di co-governance per il Venezuela

La Colombia sta valutando di proporre un accordo di co-governance al 'chavismo' al potere e all'opposizione in Venezuela per uscire dall'attuale impasse politico. Secondo fonti del ministero degli Esteri di Bogotà, alcuni esperti e accademici stanno lavorando per strutturare la proposta, che consisterebbe in un modello di alternanza al potere, un meccanismo simile a quello già ventilato in passato dal presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Questo accordo di governance prevede essenzialmente che l'attuale esecutivo e l'opposizione condividano il potere da qui al 2031 per tre anni ciascuno, con elezioni trasparenti tra sei anni", scrive il quotidiano El Tiempo. In tal senso si scommette anche sull'intervento del "Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché le parti possano firmare una dichiarazione di Stato unilaterale cui si aggiungerebbe il sostegno di Cuba, Cina e Russia", sostiene il giornale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA