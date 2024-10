In Cile Boric vara sistema per finanziare studi universitari

Nell'ambito del disegno di legge che cercherà di porre fine al Credito assistito dallo Stato (Cae) con il condono parziale dei debiti educativi - depositato oggi al Congresso (Parlamento cileno) - il Presidente Gabriel Boric ha comunicato la creazione di un nuovo sistema di Finanziamento dell'istruzione superiore, il Fes.

"Significa fondamentalmente che chi studia con questo nuovo sistema studierà senza pagare le tasse universitarie, e ci sarà un ticket solo per coloro che si trovano nel primo 10% delle fasce di reddito", ha spiegato il capo di governo progressista nel suo discorso a reti unificate. "Pertanto, la stragrande maggioranza dei beneficiari del Fes non dovrà sborsare risorse o indebitarsi, come avviene oggi con il sistema del credito universitario", ha aggiunto.

Nel nuovo sistema quindi non entreranno le banche , bensì - e in questo sta la novità - saranno gli stessi beneficiari a contribuire con apporti non superiori all'8% del proprio salario a un anno dal loro ingresso nel mondo lavorativo e per un periodo proporzionale al tempo trascorso a studiare: " Nello schema, questo sistema comporterà una spesa fiscale significativamente inferiore a quella attualmente erogata dallo Stato per il Cae" ha assicurato il Presidente.



